Es una elección amañada, el rector oficial de la UNAL es Ismael Peña: Representante de los profesores

El pasado lunes, 24 de noviembre, la Universidad Nacional realizó la sesión extraordinaria del Consejo Superior Universitario, para definir el futuro de la elección del nuevo rector de la institución.

Lea más información: Consejo superior universitario de la Universidad Nacional define el futuro de la elección del rector

Allí se estudió el fallo de la sección quinta del Consejo de Estado que ratificó la elección de Ismael Peña como rector de la universidad, y la que anula el nombramiento de Leopoldo Múnera en dicho cargo.

En entrevista con 6AM, el representante de los profesores, Diego Torres, habló de esta reunión y detalló alguno de los aspectos de la elección del nuevo rector encargado de la Universidad.

“Sorprendentemente el Consejo Superior Universitario de nuevo comete no solamente irregularidades, sino que ya estamos rayando en la ilegalidad total. De manera irregular se nombra al profesor Andrés Mora, quien fungía como vicerrector general de la universidad, contraviniendo todo lo que había dicho el Consejo de Estado, incluyendo que no se podía imponer a una nueva persona”, contó el representante de los profesores.

Le puede interesar: Estudiantes de universidades públicas en Bogotá protestan en contra de las decisiones del CSU

Agregó que la comunidad está muy cansada y ya no dan más, el sistema está quebrantado debido a la obsesión de tener el poder en la Universidad Nacional.

Afirmó que: “el rector es el profesor José Ismael Peña. Así fue designado por el Consejo Superior Universitario y el Consejo de Estado lo dijo claramente. En este momento se están cometiendo no irregularidades, delitos que van a ser denunciados”.

¿Qué va a pasar con la elección del nuevo rector?

“Estamos en un vacío legal. La interinidad que se tiene en nombrar un rector encargado genera serios problemas para la Universidad. Estamos a tres semanas de acabar el semestre. Yo he hecho un llamado a la calma dentro de la universidad. Yo esperaría que el rector encargado entienda muy bien la delicada situación en la que lo puso el Consejo Superior al haber aceptado un cargo que es abiertamente ilegal”.

Lea también: Universidad Nacional: consejo superior universitario designó a Andrés Mora como rector encargado

Sobre Daniel Rojas Medellín:

El representante de los profesores indicó que no sabe si Rojas Medellín actualmente está activo en la Universidad: “sé que fue alumno activo de la universidad, sé que hizo su presentación, la sustentación de su tesis de maestría, no recuerdo muy bien cuál fue el resultado de esa sustentación, si terminó la sustentación ya debió haberse graduado, si no fue aprobado debe tener algún tipo de vinculación aún con la Universidad Nacional”.