El Pulso del FútbolEl Pulso del Fútbol

Programas

El Pulso del Fútbol, 25 de noviembre de 2025

El Pulso del Fútbol analiza la actualidad de los jugadores colombianos en el exterior.

Duván Vergara con Gustavo Costas / Getty Images

Duván Vergara con Gustavo Costas / Getty Images / Rodrigo Valle

Juan Cedeño

¿Cuál será el primer eliminado de los cuadrangulares?

¿Cuál será el primer eliminado de los cuadrangulares?

41:10

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Duván Vergara con Gustavo Costas / Getty Images

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron nuevamente sobre el polémico gol del Junior ante el América. Steven dijo: “Yo sigo defendiendo la inteligencia artificial, a la cual le pregunté sobre el gol de Junior ante América. Muchos se burlaron de mí, pero yo pregunté por la parte técnica y la IA no tiene certeza de que haya entrado o no”. Sobre el tema César agregó: “Yo le pregunto varias cosas a la inteligencia artificial y a veces se equivoca. Si el vídeo del hincha es real y no está manipulado, yo le creo a esa toma, porque creo que la pelota si entró”.

No olvide escuchar el audio del programa.

YouTube.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad