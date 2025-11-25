El Pulso del Fútbol, 25 de noviembre de 2025

Play/Pause Mostrar Opciones ¿Cuál será el primer eliminado de los cuadrangulares? 41:10 Cerrar Descargar

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron nuevamente sobre el polémico gol del Junior ante el América. Steven dijo: “Yo sigo defendiendo la inteligencia artificial, a la cual le pregunté sobre el gol de Junior ante América. Muchos se burlaron de mí, pero yo pregunté por la parte técnica y la IA no tiene certeza de que haya entrado o no”. Sobre el tema César agregó: “Yo le pregunto varias cosas a la inteligencia artificial y a veces se equivoca. Si el vídeo del hincha es real y no está manipulado, yo le creo a esa toma, porque creo que la pelota si entró”.

