El Pulso del Fútbol, 25 de noviembre de 2025
El Pulso del Fútbol analiza la actualidad de los jugadores colombianos en el exterior.
¿Cuál será el primer eliminado de los cuadrangulares?
41:10
Duván Vergara con Gustavo Costas / Getty Images
En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron nuevamente sobre el polémico gol del Junior ante el América. Steven dijo: “Yo sigo defendiendo la inteligencia artificial, a la cual le pregunté sobre el gol de Junior ante América. Muchos se burlaron de mí, pero yo pregunté por la parte técnica y la IA no tiene certeza de que haya entrado o no”. Sobre el tema César agregó: “Yo le pregunto varias cosas a la inteligencia artificial y a veces se equivoca. Si el vídeo del hincha es real y no está manipulado, yo le creo a esa toma, porque creo que la pelota si entró”.
