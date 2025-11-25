El Kanka estrena ‘La Calma’ primer adelanto de su próximo trabajo

Cuando parecía que el año 2025 ya había alcanzado el número de sorpresas de El Kanka hacia su público (lanzamiento de disco con reedición de alguno de sus temas más emblemáticos, gira acústica e íntima para tocar el repertorio seleccionado en ese disco, vuelta a las retransmisiones de las sesiones de #ElKankaEnCasa), el malagueño anuncia el lanzamiento de su séptimo disco para principios de 2026.

Lea también: ¡Histórico! Blessd deslumbró en Bogotá con un show memorable en el Vive Claro: regaló una casa

Un avance de este trabajo que ocupará el séptimo puesto en la discografía de El Kanka, es el tema que hoy se estrena, ‘La Calma’, nombre con el que también bautizará esta colección de nuevas canciones. En palabras del propio artista, ‘La Calma’ es como una reivindicación en forma de deseo, una canción que porta el mensaje de “ojalá un mundo distinto”. El estribillo recae de forma insistente en la búsqueda de algo que, según palabras del autor, estamos subestimando: encontrar la calma.

Con más de 15 años de trayectoria, Juan Gómez Canca , conocido artísticamente como El Kanka, se ha consolidado como uno de los grandes referentes de la canción iberoamericana. Desde sus primeros pasos en Málaga, hasta saltar más allá de nuestras fronteras abriendo camino en países como Colombia, México, Argentina o Uruguay, ha construido una carrera coherente y sin artificios, basada en el talento, la autenticidad y el vínculo con su público. Lo mal que estoy y lo poco que me quejo (2012), El día de suerte de Juan Gómez (2014), De pana y rubí (2015), El arte de saltar (2018), Cosas de los vivientes (2023) y Las Canciones (2025), son los seis discos que preceden al que está por venir y que contendrá nuevas canciones con su siempre sello personal: la fusión del folclore latinoamericano con el pop o la rumba, y Letras ingeniosas, que invitan a la reflexión a veces o que narran momentos cotidianos, y que a menudo tienen un toque de humor y optimismo.

Más información: “El Sobreviviente” donde entretenimiento y la supervivencia se confunden

Este 2026, El Kanka se prepara para visitar México; mieentras tanto, para acortar la espera, su nuevo single ‘La Calma’ ya puede encontrarse en todas las plataformas digitales.