“El Sobreviviente” donde entretenimiento y la supervivencia se confunden

133 minutos de acción esperan al espectador en “El Sobreviviente” (The Running Man), basada en la novela de Stephen King, la historia sigue a Ben Richards, un hombre común que acepta participar en un despiadado concurso televisivo donde los concursantes deben sobrevivir mientras son perseguidos y acosados. La cinta es dirigida por Edgar Wright, combina acción real, efectos prácticos y una puesta en escena que mezcla crítica social, adrenalina y espectáculo.

Protagonizada por Glen Powell, Lee Pace, William H. Macy, Daniel Ezra, Emilia Jones, Michael Cera y Josh Brolin, “El Sobreviviente” se ubica en una sociedad del futuro cercano, The Running Man es el programa mejor calificado de la televisión, una competencia mortal en la que los concursantes, conocidos como Runners, deben sobrevivir siendo perseguidos. El productor del programa, Dan Killian (Josh Brolin), convence a Ben Richards (Glen Powell), para que entre en el juego como último recurso. Pero el desafío, los instintos y el valor de Ben lo convierten en un favorito inesperado de los fanáticos y una amenaza para todo el sistema. A medida que los índices de audiencia se disparan, también lo hace el peligro, y Ben debe burlar no solo a los Cazadores, sino a una nación adicta a verlo caer.

Cortesía: Paramount Pictures - Película “El Sobreviviente” Ampliar

Publicada en 1982, la novela de King imaginaba una sociedad regida por una poderosa red televisiva que convierte la desesperación en espectáculo. Esta nueva adaptación retoma esa premisa para explorar un futuro inquietantemente cercano, donde la frontera entre la verdad y el show se ha desvanecido. Con algunas referencias de la película protagonizada por Arnold Schwarzenegger en 1987, el cineasta Wright y el guionista Michael Bacall reinterpretan el libro con un enfoque más fiel al original, llevando la acción fuera del set televisivo hacia un país colapsado, dominado por una corporación mediática que controla la información y la violencia como forma de entretenimiento.

El filme expande el universo del relato original, mostrando un país dividido entre una élite tecnológica y una población empobrecida que consume violencia como evasión. El rodaje, realizado entre el Reino Unido y Bulgaria, abarcó más de 70 locaciones con escenarios urbanos, carreteras desiertas y efectos prácticos que priorizan la acción real sobre el CGI. “El Sobreviviente” se encuentra disponible en salas de cine colombianas.