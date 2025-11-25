“El general Huertas no puede, no debe permanecer en el cargo”: Daniel Palacios

Colombia

El aspirante presidencial y exministro del Interior, Daniel Palacios, le exigió al presidente, Gustavo Petro, que llame a calificar servicios al general Juan Miguel Huertas, tras conocerse el presunto entramado de corrupción entre disidencias de ‘Calarcá’ y miembros del Ejército y el Gobierno.

Palacios enfatizó “cada día que una persona que está bajo la sospecha de estar aliado con el terrorismo continúe en un cargo de mando y control, pone en riesgo la seguridad nacional y la vida de nuestros hombres y mujeres del Ejército Nacional.” Aseguró.

#RetoElecciones2026 | El precandidato presidencial, Daniel Palacios (@DanielPalam), insiste en que el presidente Gustavo Petro (@petrogustavo) debe llamar a calificar servicios y retirar de sus funciones al general Juan Miguel Huertas por la gravedad de las denuncias que lo… pic.twitter.com/DZjArj9Ddu — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 25, 2025

“EE. UU. advirtió hace años sobre el general Huertas y sus posibles nexos”: Daniel Palacios

En entrevista con 6AM de Caracol Radio, Palacios aseguró que agencias de inteligencia de los Estados Unidos habían advertido al Gobierno colombiano, desde 2022, sobre sospechas graves que involucraban al general Huertas con grupos delincuenciales, incluidas estructuras disidentes de las antiguas FARC.

Según Palacios, esta información llegó durante su paso por el Ministerio del Interior en el Gobierno Duque.

“Las agencias de inteligencia de EE. UU. presentaron información clara sobre sospechas de relacionamiento del general con grupos criminales”, afirmó. “Con esa alerta, quedó claro que era un oficial con el que no se podía trabajar”.

Un retiro por pérdida de confianza y un regreso que sorprende

De acuerdo con el exministro, esas advertencias condujeron a que el general Huertas fuera llamado a calificar servicios en 2022, decisión respaldada por informes de inteligencia y contrainteligencia del propio Ejército.Por eso, la sorpresa fue mayor cuando el actual gobierno decidió no solo reintegrarlo, sino ubicarlo en un cargo estratégico.

Hoy, Huertas es director del Comando de Personal del Ejército Nacional, una posición que maneja información reservada y las hojas de vida de todos los uniformados.

Palacios advirtió que inicialmente el Gobierno habría considerado incluso ubicarlo al frente de la Dirección de Inteligencia Militar, lo que calificó como “gravísimo” dado el historial de alertas internacionales.