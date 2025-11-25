Hay normalidad en el flujo de pasajeros por los puentes internacionales colombovenezolanos

Puente Internacional Simón Bolívar. / Foto: EFE/ Mario Caicedo. / Mario Caicedo ( EFE )

Cúcuta

A pesar de la alerta aérea sobre Venezuela, hay normalidad en el flujo de pasajeros por los puentes internacionales que comunican a Norte de Santander con el estado Táchira.

Caracol Radio estuvo en zona de frontera, dialogando con los conductores de transporte público fronterizo, quienes aseguraron que hasta el momento no se presenta ninguna alteración en el flujo de pasajeros.

“El flujo está normal, está llegando graneadito el pasajero” indicó uno de los conductores de transporte público fronterizo. “El pasajero que llega del aeropuerto de Cúcuta hace su traslado aquí, así como el que viene por vía terrestre”.

Agregó que de momento están es la expectativa de un aumento de pasajeros por temporada de fin de año. “Siempre mantenemos la esperanza de que haya la famosa temporada de diciembre, estamos esperando eso”.

El servicio que presta este grupo de conductores, es cubriendo la ruta La Parada, en Villa del Rosario a San Cristóbal, estado Táchira, en Venezuela.

Aproximadamente 20 vehículos diarios realizan esta ruta entre los dos países.