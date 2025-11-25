Cierre vial en la Avenida California del barrio Manga por obras de Aguas de Cartagena

Cartagena

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT), informa a la ciudadanía que, debido a la socavación de placas de pavimento, ocasionados por tubería de alcantarillado, se realizará un cierre vial temporal en la Avenida California, en el barrio Manga, desde este martes 25 de noviembre.

Las obras, orientadas por la empresa Aguas de Cartagena, buscan el mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura de alcantarillado, y se ejecutarán durante un periodo aproximado de 15 días, tiempo en el que estará restringida la circulación vehicular por este tramo.

Medidas de movilidad:

• El DATT recomienda a los conductores tomar desvío por la Avenida Jiménez, hacia el Primer Callejón de Manga, como ruta alterna hacia el puente Las Palmas para facilitar la movilidad y evitar congestiones.

• Debido a la alta afluencia de vehículos, queda prohibido el parqueo en este sector durante el tiempo que duren las intervenciones. Esta medida busca garantizar el flujo vehicular y la seguridad de todos los usuarios de la vía.