Cayó alias ‘El Ramón’, presunto distribuidor de estupefacientes en el barrio Chino de Cartagena

Cartagena

En un nuevo golpe a las estructuras dedicadas al tráfico local de estupefacientes en Cartagena, la Policía Nacional, con el apoyo de la Fiscalía General de la Nación, logró la captura de un presunto actor delincuencial en el barrio Chino.

Alineados a la estrategia E-PAIS, uniformados de la Unidad Básica de Investigación Criminal, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, realizaron allanamiento a una vivienda, que funcionaba como punto fijo de expendio de sustancias alucinógenas, especialmente marihuana y base de coca.

Las investigaciones permitieron establecer que, este punto de expendio, ubicado en inmediaciones de una Plaza de Mercado, mensualmente distribuía más de 35 mil dosis de estupefacientes con una renta criminal cercana a los 30 millones de pesos.

El capturado, conocido como ‘el Ramón’, de 78 años, sería el presunto responsable de la distribución de las sustancias estupefacientes en inmediaciones del Mercado de Bazurto, barrios La Quinta y Martínez Martelo. De acuerdo con las investigaciones, el indiciado tendría más de cinco años de trayectoria criminal al servicio de bandas multicrimen.

En el lugar fueron encontradas más de 1.100 dosis de marihuana, 665 dosis de base de coca, una gramera, una licuadora, dinero en efectivo y elementos para el procesamiento del estupefaciente.

Al capturado le registra una anotación judicial como indiciado por el delito de tráfico de estupefacientes del año 2012.

Los elementos incautados y el capturado, fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, a espera de las audiencias preliminares que definan su situación judicial.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, destacó que en lo corrido del año se han capturado 2.460 personas por tráfico de estupefacientes y se han incautado más de 597 kilos de alucinógenos, entre marihuana, base de coca y cocaína.

“Estamos dando golpes contundentes contra estas estructuras que no solo se disputan el tráfico local de estupefacientes, sino que además son generadoras de hechos violentos en diferentes sectores de la ciudad. Por eso nuestro llamado a los cartageneros es a seguir cooperando, bajo absoluta reserva, para identificar a los delincuentes y a todas estas estructuras delincuenciales que atentan contra la seguridad y convivencia de la ciudadanía”, sostuvo.