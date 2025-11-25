Cartagena conmemoró lucha contra la eliminación de violencias hacia las mujeres con Caravana Violeta

Cartagena

A nivel mundial, el 25 de noviembre se convirtió en una de las fechas insignias de la lucha contra la eliminación de las violencias hacia las mujeres y Cartagena no podía ser la excepción.

Como preparación a los diferentes actos, la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias desde la Secretaría de Desarrollo Social y la Oficina de Asuntos para la Mujer, realizó una nueva Caravana Violeta, un espacio que contó con la participación de centenares de cartageneras y cartageneros.

”La Caravana Violeta es una de las diferentes iniciativas que adelantamos en la Secretaría para continuar esa labor de sensibilización frente a las violencias que afectan a nuestras mujeres. Compartir con la ciudadanía y entregarle este poderoso mensaje hace parte del compromiso del Distrito por convertir a Cartagena en una ciudad cada vez más segura para todas”, destacó Ana Milena Jiménez, secretaria de Desarrollo Social.

A partir de las 3:00 de la tarde y partiendo desde el parqueadero del Coliseo Bernardo Caraballo, la Caravana Violeta se tomó las calles de la ciudad generando consciencia entre los transeúntes y compartiendo las Rutas de atención para casos de violencias basadas en género, una información relevante a puertas de las celebraciones de Navidad y Fin de año, las mismas que históricamente se ven marcadas por hechos violentos contra las mujeres.

”Agradecemos profundamente a los cartageneros y cartageneras que participaron de esta Caravana Violeta. Estamos convencidos de la importancia que tiene hablar de estos temas abiertamente para que se reduzcan los índices de violencia dentro de los hogares de la ciudad”, agregó Johanna Ordosgoitia, asesora de la Oficina de Asuntos para la Mujer.

La Secretaría de Desarrollo Social agradece a todos los cartageneros y cartageneras que participaron activamente en este gran espacio. ”Esta experiencia fue demasiado importante y como ciudadana espero que se repita porque así podemos levantar la voz por aquellas que no pueden”, afirmó Lucelina Jiménez, asistente a la Caravana Violeta