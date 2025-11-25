María Fernanda Cabal solicitó apoyo de EE. UU. para investigar los presuntos nexos con las FARC
Cabal envió una comunicación oficial al secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio para solicitar su cooperación en investigación para establecer los nexos que habría entre las FARC de alias Calarcá, la campaña Petro y miembros de su gobierno.
Colombia
Cabal envió una comunicación oficial al secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, solicitando cooperación internacional para investigar posibles conexiones entre estructuras criminales y actores políticos cercanos al gobierno de Colombia.
La carta fue difundida por la propia senadora a través de sus redes sociales, donde afirmó que busca esclarecer “los nexos que habría entre las FARC de alias Calarcá, la campaña Petro y miembros de su gobierno”.
¿Qué dice la carta enviada al Departamento de Estado de EE. UU.?
En el documento dirigido a Rubio, Cabal advierte sobre una “situación de extrema gravedad” que, según ella, comprometería la estabilidad democrática de Colombia y la seguridad hemisférica.
La senadora cita una investigación periodística de Noticias Caracol, la cual, según su carta, habría revelado una red de presunta complicidad entre disidencias de las FARC y figuras políticas del actual gobierno.
Entre los puntos señalados en la misiva se incluyen:
• Intercambios de comunicaciones entre cabecillas insurgentes y funcionarios activos del Estado.
• Presunta participación de alias Iván Mordisco en la financiación de campañas políticas.
• La mención de otros supuestos actores, como alias “Mayimbú”.
• La referencia a material incautado por las Fuerzas Militares que contendría evidencia de dichos contactos.
Mención a actores internacionales
La senadora también expone en su comunicación la existencia de presuntos vínculos con un empresario de origen chino, a quien asocia con redes de tráfico ilegal de armas y compra de oro, sugiriendo posibles ramificaciones internacionales.
Además, denuncia supuestos pactos entre miembros del Ejército y disidencias para evitar operaciones militares, alertando sobre una “infiltración estructural y peligrosa” dentro del Estado colombiano.
Cabal pide cooperación diplomática, judicial y de inteligencia
En su carta, la congresista solicita al Departamento de Estado apoyar las investigaciones desde los “canales diplomáticos, judiciales y de inteligencia disponibles”. Asegura que su objetivo es “proteger la institucionalidad colombiana” y evitar que acuerdos clandestinos entre grupos ilegales y actores políticos pongan en riesgo la seguridad regional.