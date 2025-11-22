Dos empresas se presentaron para ser interventoras de la construcción del Aeropuerto del Café

Manizales

Las dos firmas licitaron por el mismo valor de la propuesta que se presentó en el Secop por un total de $20 mil 579 millones 858 mil 534.

El consorcio Aéreo SCI, está conformado porlas empresas: Interventorías y Diseños S.A, con una participación del 33,40%, Colombia. Salgado Meléndez y Asociados Ingenieros Consultores S.A.S, con el 33,30%, Colombia.CYD Ingenieros Limitada Sucursal Colombia, también con el 33,30%, origen chileno.

El gerente de la Unidad de Gestión del Patrimonio Autónomo de Aerocafé Fernando Merchán Ramos, resaltó las dos ofertas y destacó que hacia la próxima semana el Comité Evaluador entregará el informe de estas dos propuestas.

“El objetivo es adjudicar la interventoría el 22 de diciembre y estamos muy contentos por las empresas que estuvieron participando de este proceso fundamental para la Interventoría del proyecto”, dijo Merchán.