Cuerpo de Bomberos controló incendio de basuras en barrio El Pozón de Cartagena

Cartagena

El Cuerpo de Bomberos de Cartagena controló un incendio de basuras registrado en el sector Isla de León del barrio El Pozón.

Las llamas, que alcanzaron aproximadamente 70 metros lineales, alertaron a la comunidad por la humarada que provocó en los sectores vecinos, sin embargo, fueron controladas sin que se presentaran personas lesionadas.

Recomendaciones para evitar incendios por quema de basuras:

No quemes desechos en lotes, esquinas o patios.

Deposita la basura en los puntos autorizados y en los horarios establecidos.

Evita acumular residuos cerca de materiales inflamables.

Reportar al cuadrante cualquier conato de incendio a la línea 123 o al Cuerpo de Bomberos al 119.