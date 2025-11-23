Cartagena vibró con la carrera oficial de la Armada de Colombia: al trote marinos

Realizada de manera simultánea con la Escuela Naval de Suboficiales de Barranquilla. Esta edición contó con 1500 deportistas inscritos, procedentes de distintas ciudades del país.

La jornada comenzó muy temprano, cuando corredores y acompañantes se concentraron en las cubiertas del alma mater de la oficialidad naval colombiana, para correr en las distancias 5K y 10K en las simbólicas calles de la Isla de Manzanillo, a la orilla de la Bahía de Cartagena.

La pasión por el deporte y el respaldo a los marinos de Colombia se hizo presente en cada paso. Durante el recorrido, uniformados de varios componentes de la institución naval animaron a los atletas, mientras los monumentos ubicados en las instalaciones de la unidad militar dieron cuenta de la historia y la cultura de la Institución Naval.

Una parte de los fondos recaudados será destinada a apoyar los programas de la Acción Social Naval, brazo solidario de la Armada Colombia, que trabaja por el bienestar de los tripulantes más necesitados y sus familias.

“Este evento deportivo hace parte de las actividades de conmemoración de los 90 años de la ENAP. Muchas gracias a todos los participantes y patrocinadores, quienes se unieron a esta iniciativa, compartieron al lado de los futuros Oficiales de la Armada y recorrieron las instalaciones donde nace la Marina” expresó el Contralmirante John Henry Ruiz Murcia, director de la Escuela Naval de Cadetes.

La Armada de Colombia, a través de la Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla”, ratifica su compromiso con la promoción del deporte, la integración ciudadana y el fortalecimiento de los vínculos entre la Institución y la comunidad, abriendo sus puertas para que conozcan y vivan de cerca la esencia de ser un marino de Colombia.