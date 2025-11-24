Volqueta sin frenos Robledo: accidente en Medellín reaviva debate de seguridad en vehículos de carga

Durante la tarde del sábado 22 de noviembre, un accidente ocurrió en la carrera 80 con calle 65, cerca del Éxito de Robledo, en Medellín, cuando una volqueta amarilla habría perdido los frenos y chocó contra 12 vehículos, incluidos dos buses.

De esta manera, tres personas resultaron heridas y fueron trasladadas a centros asistenciales. Luego del siniestro, la Secretaría de Movilidad confirmó un cierre parcial de la avenida 80, generando fuerte congestión.

Por su parte, el secretario de Movilidad de Medellín, Pablo Ruíz, señaló que la volqueta transportaba 17 toneladas y que las causas siguen en investigación; las autoridades, junto con Bomberos y Policía, atendieron la emergencia mientras la vía era habilitada progresivamente.

En esta coyuntura, en Caracol Radio, surgió la necesidad de abordar la discusión sobre las fallas que presentan hoy los sistemas de inspección y control de vehículos de carga; y qué posibles ajustes requiere la infraestructura urbana de la ciudad de Medellín.

Por ende, se habló con los expertos en movilidad, Ricardo Montezuma, profesor de la Universidad Nacional y con Dario Hidalgo, profesor de Transporte y Logística e Ingeniería de la Pontificia Universidad Javeriana.

¿Qué fallas presentan hoy los sistemas de inspección y control a vehículos de carga en Medellín?

En principio, Montezuma afirmó que en todo Colombia persisten grandes deficiencias en la inspección y el control de los vehículos, especialmente en zonas apartadas o en ciudades con retos operativos derivados de la topografía y el clima. Adicionalmente, sostuvo que Medellín es un caso representativo debido a sus laderas, donde estas dificultades se intensifican y elevan el riesgo de fallas mecánicas.

“Es indispensable que existan medidas tecnológicas o de control que permitan verificar el estado de los vehículos, sobre todo de los grandes vehículos, los vehículos de carga, los vehículos de pasajeros, para evitar tragedias, como las que han ocurrido recientemente en Medellín”, agregó.

Desde su perspectiva, Hidalgo explicó que los vehículos de transporte público, incluidos los de carga con placa blanca, deben someterse anualmente a la inspección técnico-mecánica después de los dos primeros años de uso.

Asimismo, dijo que dicha inspección incluye la revisión de frenos y la obligación de registrar el mantenimiento preventivo cada dos meses, conforme a las exigencias del Ministerio de Transporte. Añadió que, ante siniestros en pendientes pronunciadas como las de Medellín, es relevante verificar si el vehículo contaba con su revisión al día.

“Es también valioso el uso de cámaras para que los vehículos que circulan se verifique automáticamente si tienen esa revisión o no y pues pueden existir fallas en el registro de este instrumento e inclusive corrupción”, añadió Hidalgo.

¿Qué ajustes se necesitan para que Medellín esté preparada, frente a fallas mecánicas de volquetas?

El profesor Montezuma manifestó que ciudades como Medellín, Manizales y algunas zonas de Bogotá presentan inclinaciones que requieren un control más estricto sobre el acceso y la circulación de vehículos de gran tamaño.

Del mismo modo, explicó que el transporte de carga y de pasajeros ha mostrado dificultades en estas áreas y que la topografía, especialmente las altas pendientes, debería ser un factor determinante al definir rutas de acceso y evacuación, debido al riesgo que representan los problemas de frenado.

“Muchas ciudades necesitan actualizar sus sentidos viales de acuerdo a esta condición, porque los riesgos que se han presentado y los accidentes de verdad se podrían evitar con una mejor integración del diseño del tráfico acorde a la topografía”, afirmó Montezuma.

Por otro lado, Hidalgo indicó que Medellín es un territorio ya construido sobre una geografía de fuerte pendiente, lo que hace muy difíciles las modificaciones geométricas en las vías.

El experto sostuvo que, aunque no siempre es posible transformar la estructura vial, sí pueden implementarse medidas como el sentido único, la limitación del estacionamiento y el uso de reductores de velocidad para evitar que los vehículos alcancen velocidades peligrosas, aunque reconoció que el desafío sigue siendo considerable.

“El caso de la volqueta sigue siendo complejo porque existen ya los mecanismos para evitar este tipo de fallas mecánicas y pues la responsabilidad es de quienes están a cargo del vehículo, porque la revisión es anual”, añadió.