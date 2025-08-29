Accidente de un bus en la vía Bogotá – Neiva deja una persona muerta y varias lesionadas

Ibagué

Miguel Bermúdez, director Operativo de la Secretaría de Transito del Tolima, confirmó que se registró un accidente de tránsito en el que se vio involucrado un bus intermunicipal en la vía Bogotá – Neiva dejando como saldo una persona muerta y varias lesionadas

Bermúdez aseguró que en el siniestro vial que se registró a la altura del municipio del Guamo, se vieron involucrados un vehículo tipo volqueta y un bus de la empresa Coomotor.

“Se reporta el lamentable fallecimiento de una persona y tres más resultaron heridas en este hecho. Las autoridades realizan la investigación para determinar que causó este accidente”, dijo Bermúdez.

Además, mencionó que “El bus con destino hacia el Huila, por ahora las personas se encuentran en centros asistenciales de la región. Esperamos el reporte de las autoridades sobre la investigación respectiva”.

Las autoridades de tránsito afirman que la vía se encuentra con paso controlado mientras se atiende la emergencia en el sur del Tolima.

Dato: en la mañana del viernes 29 de agosto también se registró un accidente de tránsito que involucró a un vehículo de carga en la vía que conecta a Ibagué – Cajamarca – Alto de la Línea.