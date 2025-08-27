Conductor de taxi se salvó de milagro cuando una volqueta cayó sobre su vehículo

Manizales

Un grave accidente de tránsito se registró la tarde del martes (26 de agosto) cuando una volqueta cargada de tierra se precipitó sobre un taxi en las inmediaciones de la glorieta del barrio El Paraíso en Manizales, un lugar donde ya se han reportado otros 2 siniestros viales en menos de un mes.

Saldo de la emergencia

El suceso, que generó conmoción en la comunidad, dejó una persona herida, el conductor del vehículo de servicio público, quien fue rápidamente trasladado a un centro asistencial para recibir atención médica. Las autoridades han iniciado una exhaustiva investigación para esclarecer las causas de este lamentable incidente.

Hipótesis del siniestro vial

La volqueta, que al parecer descendía del sector de La Fuente con destino a la vía Nacional Panamericana, donde perdió el control en una curva crítica, justo antes de incorporarse a la carretera nacional, Juan Felipe Álvarez, secretario de movilidad de Manizales habló sobre las hipótesis que se manejan sobre el siniestro vial.

“Según versiones preliminares, un vehículo particular que estaba delante de la volqueta, realizó una maniobra peligrosa, el conductor del vehículo de carga intentó esquivarlo perdiendo el control del vehículo que se volcó justo contra un taxi que iba en sentido contrario”

El pesado vehículo de carga impactó violentamente contra un taxi. La escena del accidente fue caótica, con los dos vehículos seriamente afectados y el material de construcción esparcido por la vía.

“Tanto el conductor de la volqueta como el del taxi resultaron lesionados, pero afortunadamente están fuera de peligro. La Secretaría de Movilidad pues hacemos un llamado obviamente a la prudencia y la responsabilidad en las vías pues para evitar que este tipo de de situaciones se presente”, indicó el funcionario.

La respuesta de los organismos de socorro fue inmediata y coordinada. El Cuerpo Oficial de Bomberos de Manizales, el Grupo Especial de Rescate (GER) y la Fundación de Paramédicos BYR acudieron al lugar del accidente para atender la emergencia. Su rápida intervención fue crucial para asistir al herido y asegurar la zona, minimizando los riesgos adicionales para los transeúntes y otros conductores.

Medidas preventivas en la zona

En declaraciones a Caracol Radio, el funcionario explicó que en los últimos meses se han registrado varios siniestros viales en el mismo sector, lo que ha encendido las alarmas en la administración municipal. Álvarez enfatizó la necesidad de analizar a fondo las causas de estos accidentes recurrentes y la implementación de medidas correctivas.

“Nosotros hemos revisado el peralte de esa vía, hemos visto que estaba conforme y realmente parece ser que los vehículos potencialmente pueden estar desarrollando mucha velocidad al momento de bajar y en el carril de descenso y esto puede generar en ocasiones que se pierda el control”, indicó el funcionario.

Destacó además que están adelantando un estudio para evaluar si pueden mejorar la seguridad vial en la zona implementando varias herramientas “mejorar la señalización o incluso en un caso, pues que obviamente todavía está siendo fruto de análisis, miramos ahí necesidad de colocar algún tipo de dispositivo sobre la vía que permita reducir obligatoriamente la velocidad”, indicó.

Álvarez reiteró que las recomendaciones principales para los conductores se centran en la prudencia al volante, especialmente en esta zona de la ciudad, conocida por su complejidad vial.