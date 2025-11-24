Vías del sector rural de Ibagué las más golpeadas por las lluvias de los últimos días

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio, Cristian David Ávila, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural de Ibagué, afirmó que desde la administración municipal se activó un plan de respuesta para atender las afectaciones ocasionadas por las intensas lluvias registradas que comprometieron varios corredores viales rurales del municipio.

Las precipitaciones del domingo 23 y lunes 24 de noviembre generaron inestabilidad de taludes, pérdida parcial de banca, obstrucción por material vegetal y acumulación de sedimentos en corredores estratégicos como Los Túneles – Tapias, Las Amarillas, Honduras, San Cristóbal Bajo, San Cristóbal Alto, La Isabela, San Francisco Bajo y San Francisco Alto.

“Registramos, durante las últimas 48 horas, varias afectaciones puntuales en diferentes corredores viales de la zona rural del municipio. Ya tenemos nuestra estrategia para avanzar de manera positiva en mejorar rápidamente la movilidad de estos sectores”, afirmó el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural de Ibagué, Cristian David Ávila.

Dato: estas afectaciones comprometen la movilidad de cientos de familias campesinas, el transporte de productos agrícolas y la conexión entre las veredas y el casco urbano.

El funcionario aseguró que equipos de ingeniería realizan evaluaciones de daños y priorización de intervenciones para garantizar la transitabilidad segura en el menor tiempo posible.

Desde la Alcaldía hicieron un llamado a las comunidades rurales para transitar con precaución por los sectores afectados y reportar cualquier nueva emergencia a los canales oficiales. Asimismo, se recordó que la prevención y la información temprana son claves para evitar riesgos asociados a la temporada invernal.