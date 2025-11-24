Sicarios acabaron con la vida de James Avellaneda en Ibagué

Ibagué

La Policía Metropolitana de Ibagué confirmó un nuevo caso de sicariato que se registró en la noche del domingo 23 de noviembre en el barrio Jardín Santander comuna 8.

Según el coronel, Diego Mora, comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué, los hechos en el que un hombre resultó lesionado con arma de fuego sucedieron sobre las 10 de la noche.

“Esta persona fue trasladada a un centro asistencial donde falleció producto de la gravedad de las lesiones, después de recolectar información en el lugar de los hechos, así como en el centro asistencial, se pudo identificar como James Avellaneda Rodríguez”, dijo el coronel Mora.

El alto oficial además destacó que “Al verificar sus antecedes o anotaciones presenta investigaciones por parte de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de fabricación o porte de armas de fuego, concierto para delinquir, tráfico y fabricación de estupefacientes y lesiones personales”.

Finalmente, el coronel, Diego Mora, comandante de la Policía en Ibagué, aseguró que al lugar de los hechos llegaron hombres armados en una motocicleta disparando contra la humanidad James Avellaneda Rodríguez.

Las autoridades adelantan la investigación de este caso que se convierte en el segundo sicariato en menos de una semana en la capital del Tolima. El primer hecho sucedió en el barrio Álamos comuna 7 el pasado jueves 20 de noviembre.