Ratifican condena a exalcalde de Marinilla por transferir 25 bienes públicos a terceros

Marinilla, Antioquia

El Tribunal Superior de Antioquia, en sala de decisión penal, confirmó en segunda instancia la condena contra José Gildardo Hurtado Alzate, exalcalde de Marinilla y hoy funcionario de la Personería Distrital de Medellín, a 10 años y 4 meses de prisión.

La decisión ratifica que durante su administración entre 2012 y 2015, Hurtado firmó escrituras públicas mediante las cuales 25 inmuebles pertenecientes al Municipio de Marinilla fueron transferidos a familiares, terceros y candidatos al Concejo de esa localidad.

La notaria de Marinilla, Marisol López Suárez, fue quien detectó las irregularidades y las denunció ante la Fiscalía General de la Nación, lo que dio inicio al proceso penal, según se detalló en la investigación.

Al conocer la decisión, el exalcalde aseguró que la misma Fiscalía había solicitado la preclusión y manifestó que es la víctima, porque usaron su firma sin autorización: “La investigación está relacionada con la adjudicación de seis terrenos baldíos a particulares sin el cumplimiento de los requisitos, entrega promovida por las demás personas procesadas que, en calidad de abogados, fueron quienes impulsaron los actos administrativos en favor de familiares suyos, para lo cual obtuvieron mi firma de manera engañosa. Es importante aclarar que, una vez advertida la situación, todos los predios fueron restituidos a su estado inicial sin que se haya perdido un solo peso del patrimonio público”.

Delitos por los que fue condenado

El Tribunal confirmó su responsabilidad en los delitos de peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público, prevaricato por acción y asociación para la comisión de delitos contra la administración pública. Este último fue declarado extinto por prescripción.

En el proceso también se vinculó a Edwin Norbey Posada Castaño, Miguel de Jesús Rincón Villegas y Blanca Nohelia Duque Montoya.

Aunque los hechos corresponden a su primera administración, Hurtado volvió a ocupar la Alcaldía de Marinilla en el periodo 2020–2023.

Permanece vinculado a la Personería de Medellín

Tras dejar la Alcaldía, Hurtado ingresó a la Personería Distrital de Medellín, donde continúa prestando servicios. El dirigente es además reconocido por su cercanía política al exsenador Germán Hoyos, de cuyo equipo hace parte.

La condena queda en firme en segunda instancia, salvo recursos extraordinarios de casación ante las altas cortes.