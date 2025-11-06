Un joven y un menor de edad fueron asesinados en una cancha de Marinilla

Marinilla- Antioquia

La violencia en las subregiones de Antioquia como el Suroeste y el Oriente continúa generando preocupación a las autoridades que adelantan labores para contrarrestar esa situación. Los homicidios son uno de los delitos que mayor impacto están generando; es así como en el municipio de Marinilla se reportó un doble homicidio. Las víctimas, dos jóvenes.

El coronel Oscar Rico Guzmán, comandante de la policía Antioquia, manifestó que las dos víctimas habrían sido citadas a la cancha Ciudadela Artesanal del área urbana, donde luego de una hora fueron atacados a tiros por hombres armados que se movilizaban en una motocicleta. Los muertos son el joven de 19 años Esteban Murillo Castrillón y el otro es un menor de 16 años JGL.

“Fueron citados por un tercero. Está vinculado al proceso de investigación; ya hay una identificación positiva, ya hay recuperación de unos elementos probatorios donde esta persona los lleva a este lugar. Estamos esclareciendo si estaban adquiriendo droga para expender o para consumo y al cabo de una hora de esta persona que los logra sostener en este lugar. A la hora siguiente viene un vehículo, una motocicleta; las personas de la motocicleta se bajan, hacen los disparos, atentan contra la vida de estas dos personas”, relató el oficial.

Una vez ocurre este hecho, la policía desplegó un plan candado para ubicar a los homicidas y la motocicleta, pero aún no se tienen resultados, aunque ya hay indicios que pueden permitir un resultado positivo.

De manera preliminar, se especula que los homicidas serían presuntos integrantes del Clan del Golfo en guerra contra el grupo ilegal El Mesa.