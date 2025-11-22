Capturados dos presuntos extorsionistas del Clan del Golfo en Marinilla

Antioquia

Soldados del Gaula Militar Oriente de la Cuarta Brigada, en coordinación con el CTI Gaula y la Fiscalía Local 64 de Marinilla, capturaron en flagrancia a dos presuntos integrantes de la Subestructura Gener Morales del Clan del Golfo, en la vereda La Rivera, en el municipio de Marinilla, Oriente antioqueño.

La operación se desarrolló tras denuncias de la comunidad que alertaron sobre intimidaciones y exigencias extorsivas. Con esa información, las autoridades iniciaron labores de inteligencia y seguimiento hasta ubicar a los sospechosos, quienes, según las primeras verificaciones, estarían dedicados a amenazar a sus víctimas y exigirles grandes sumas de dinero.

Durante el procedimiento fueron incautados un revólver, una pistola y munición de varios calibres, elementos que quedaron bajo custodia de la autoridad judicial.

Los capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía y deberán responder por extorsión, además de fabricación, tráfico o porte de armas de fuego y municiones.