Pitalito fortalece su estrategia de seguridad con tecnología y participación ciudadana

El municipio avanza en la reducción de delitos gracias a sistemas con inteligencia artificial, y nuevas cámaras de vigilancia.

Funcionan más de 300 cámaras de vigilancia. Foto Relacionada.

Pitalito ha consolidado importantes avances en materia de seguridad mediante la implementación de programas tecnológicos y comunitarios. Iniciativas como Vecino Vigilante han permitido fortalecer la vigilancia ciudadana y mejorar la respuesta frente a situaciones de riesgo. Gracias a estas estrategias, el municipio hoy registra los mejores indicadores de recuperación en seguridad del departamento.

Para ampliar estas acciones, la administración municipal ha invertido en herramientas basadas en inteligencia artificial y sistemas avanzados de monitoreo. Ya funcionan más de 300 cámaras de vigilancia que permiten identificar rostros y placas vehiculares en tiempo real. En la terminal de transporte se instaló un circuito cerrado totalmente renovado, lo que mejora el control de ingreso y salida de pasajeros.

Yider Luna, alcalde de Pitalito, informo que “otro avance significativo es la creación del programa de gestores de seguridad y convivencia, integrado por más de treinta profesionales apoyados por empresas privadas. Su labor ha fortalecido la presencia institucional en el territorio y contribuyó a reducir el hurto de motocicletas en un 19%. Además, se han implementado acciones como la marcatón de partes, el uso de GPS y la desarticulación de bandas dedicadas al robo”.

En el frente contra el microtráfico y la receptación, Pitalito también ha ejercido acciones contundentes. Una vivienda fue demolida tras comprobarse que funcionaba como punto de expendio de drogas, y otras dos pasaron a extinción de dominio por actividades ilícitas. Estos inmuebles serán transformados en la Casa de la Mujer y la Casa de la Juventud.

