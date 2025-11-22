Comisión de Acusación abre investigación preliminar contra el presidente Petro por caso pasaportes

Colombia

La Comisión de Acusación e Investigación de la Cámara de Representantes abrió una nueva investigación preliminar en contra del presidente Gustavo Petro por el caso de los pasaportes.

La apertura previa de la investigación responde a una denuncia que fue radicada por el precandidato presidencial, Abelardo de la Espriella, en la que se le acusa al jefe de estado de haber incurrido en el presunto delito de “abuso de función pública en calidad de determinador”, por la adjudicación del contrato para la producción y expedición de pasaportes con la Imprenta Nacional.

“La adjudicación directa a la Imprenta Nacional constituyó un “atropello institucional”, pues dicha entidad no cuenta con la capacidad técnica ni operativa para asumir la producción de estos documentos, lo que habría puesto en riesgo la prestación del servicio en el país”.

Comisión de Acusación pide inspección a la Procuraduría:

A propósito el triunvirato investigador a cargo de los representantes Carlos Cuenca, Jorge Rodrigo Tovar y Daniel Restrepo, ordenó al Grupo de Policía Judicial del CTI que realice una inspección administrativa en la Procuraduría con el objetivo de identificar los números de radicado del expediente disciplinario asociado al caso, “levantar actas, individualizar piezas procesales relevantes, recopilar copias simples para cotejo y documentar la cadena de custodia”.

La Comisión solicitó además a la Fiscalía que informe cuál es el estado actual del proceso penal que se adelanta en contra del exjefe de despacho de la Presidencia, Alfredo Saade, en relación con la firma del convenio de pasaportes entre la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal.

También pidió a la Presidencia de la República que certifique si existió o no algún acto, directriz o instrucción formal que involucrara a Saade en “gestiones o decisiones sobre el contrato de pasaportes”. Se espera ahora que la Comisión recolecten las pruebas solicitadas para determinar si se avanza o no con la investigacíón.