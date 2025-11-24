Nuevamente encontraron conductores borrachos en las vías de Ibagué

Ibagué

Caracol Radio conoció que las autoridades de tránsito adelantaron operativos durante el fin de semana entre el 21 y 23 de noviembre en diferentes zonas de la capital del Tolima con el objetivo de prevenir comportamientos que ponen en riesgo la vida de los actores viales.

Como resultado, en los distintos puestos de control se impusieron 75 comparendos, entre ellos, a 4 personas que conducían en estado de embriaguez. En estos casos se activó el respectivo protocolo y se procedió a la inmovilización de los vehículos.

Según Giovanny Posada, director operativo de la Secretaría de Movilidad de Ibagué, entre las infracciones más frecuentes se encontraron: “Abandono de vehículo, no portar elementos reflectivos, no tener la documentación en regla y la prestación de transporte informal”.

En materia de siniestralidad, el fin de semana hubo 12 incidentes viales con 17 personas lesionadas, cifras que reafirman el llamado de la Alcaldía de Ibagué a conducir con responsabilidad y cumplir las normas para evitar tragedias en las vías.

El número de víctimas fatales en la capital del Tolima se acerca a las 70 por lo que se hace un llamado sobre todo a los conductores de motocicletas que son los más afectados en siniestro viales a tener mayor precaución.