Colombia se caracteriza por ser un país lleno de riqueza cultural inigualable. Más allá de sus paisajes y su café, sus costumbres se destacan en la familia ya que este es el pilar central. Cabe destacar, que al colombiano se le conoce también por su alegría, esta se forma a través del arraigo a la tierra, la solidaridad y la celebración.

Todo esto lo refleja el artista quindiano Andrés Serna conocido como Elemecé, quien junto al DJ 113 estrenan ‘Mi Caballo viejo’, un sencillo que recorre la adolescencia, las raíces colombianas, la cotidianidad rural, el respeto por los animales y la fuerza simbólica del caballo como compañero y guía.

En diálogo con Lo Más Caracol, Elemecé contó cómo se generó la mezcla del hip hop y los corridos arrieros “me reuní con mi parcero Dj 113, empezamos a explorar sonidos y mirar bocetos; entre ellos sonidos tradicionales como guitarras y percusiones folclóricas. Se tomaron las capelas originales de la canción y las trabajamos para acercarla más al rap tradicional, manteniendo a la vez ese toque personal”, aseguró el artista antioqueño.

El artista ha recorrido un camino musical con una identidad sonora singular, desmarcando las modas comerciales. Su música ha sido desde la niñez un vínculo para narrar la realidad, transmitir valores y rendir tributo a la sabiduría popular colombiana.

‘Mi Caballo Viejo’, ya cuenta con más de mil trescientas visualizaciones en Youtube y ya se encuentra en todas las plataformas musicales.

Un dato, Elemecé además de su gusto por la música también es chef, esto le ha permitido profundizar en la gastronomía y encontrar, al igual que en su arte, una manera de revalorizar las tradiciones, la memoria y la resiliencia de la cultura del país. ‘Mi caballo viejo’, lo nuevo de Elemecé junto a Dj 113