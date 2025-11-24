Más de 2.000 dosis fueron aplicadas durante la Sexta Jornada Nacional de Vacunación en Cartagena

Cartagena

Niños, niñas, jóvenes, mujeres gestantes, adultos mayores, población en riesgo, colombianos y extranjeros acudieron al llamado del Gobierno distrital que, a través del Departamento Administrativo Distrital de Salud, Dadis, coordinó la ‘Vacunatón’ nocturna y Sexta Jornada Nacional de intensificación de la Vacunación, que tiene como lema “Por ti, por mí , por todos. Vacúnate Ya”.

Familias enteras acudieron al llamado de la autoridad sanitaria en los centros comerciales Caribe Plaza, Los Ejecutivos, La Castellana y Pontezuela, además de los 76 puntos de vacunación que funcionaron en centros y puestos de salud del Distrito, al igual que en las IPS de las EPS y sitios extramurales.

Durante la jornada se aplicaron 2.178 dosis con el propósito de lograr que estas personas queden inmunes contra 30 enfermedades, que como el caso de la tos ferina, de acuerdo con registros del Ministerio de Salud está en aumento en el país. La mejor manera de prevenirla es a través de la vacunación gratuita de niños y niñas de los 2, 4,6 y 18 meses con la vacuna pentavalente y refuerzo con DPT a los 5 años.

Otra de las vacunas de extrema importancia para la niñez y que está incluida dentro del Programa Ampliado de Inmunizaciones, PAI, es la TDP Acelular que protege al recién nacido en sus primeros meses de vida y se aplica a las embarazadas a partir de la semana 26 de gestación (o desde la semana 20 en zonas rurales o de difícil acceso).

El director del DADIS, Rafael Navarro España, insiste en el llamado a los padres, acudientes y cuidadores a que revisen periódicamente los esquemas de vacunación de sus hijos, toda vez que en las IPS, siempre hay espacios disponibles para vacunación.

La última jornada de vacunación del año está prevista para la tercera semana de diciembre, por lo que se insiste en aprovechar el periodo de vacaciones y fin de año para que el próximo nos encuentre inmunizados.