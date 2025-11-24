Marca Bolívar cerró su participación en feria en Bogotá con más de $35 millones en ventas

Cartagena

Con una destacada presencia y una gran acogida por parte del público, Marca Bolívar culminó su participación en la feria Colombia Son las Regiones con ventas que superaron los $35 millones de pesos durante los tres días del evento, realizado en el Parque de la 93 de Bogotá.

Esta es la segunda vez consecutiva que la Gobernación de Bolívar participa en esta feria, organizada por la Federación Nacional de Departamentos (FND), reafirmando su compromiso con la visibilización e impulso a las comunidades y sus oficios ancestrales.

En el stand de Bolívar se presentaron piezas exclusivas de la nueva colección Jacinta, una propuesta artesanal inspirada en los frutos del Caribe y el río Magdalena, elaborada por comunidades de artesanos de diversos municipios del departamento.

Asimismo, se destacó el proyecto de moda ELAR, la línea de moda circular de Marca Bolívar que tiene piezas contemporáneas, cocreadas entre diseñadores y artesanas bolivarenses.

Por su parte, el público también tuvo la oportunidad de degustar los productos de Matié, una iniciativa de patios productivos impulsada por el gobierno departamental que beneficia a más de 700 mujeres campesinas que cultivan especias, flor de jamaica, cúrcuma, clitoria y otros ingredientes nativos.

“Nos vamos llenos de gratitud por la gran acogida que tuvo Bolívar en Colombia son las Regiones. Eventos como este nos permiten compartir con el país el talento y potencial de nuestras comunidades. Gracias a la FND por abrir estos espacios que dignifican nuestro trabajo y nos acercan a nuevos mercados”, expresó Angélica Salas, gestora social del departamento.

Visita del embajador de Estados Unidos

Durante la feria, miles de visitantes, incluyendo autoridades, conocieron de cerca las apuestas del departamento.

Uno de los momentos más significativos fue la visita del embajador de los Estados Unidos en Colombia, John McNamara, quien recorrió el stand, conoció los productos de Marca Bolívar y expresó su interés por los procesos de transformación social que impulsa la Gobernación en las comunidades del departamento. Su presencia fue vista como un respaldo al trabajo colaborativo que se está desarrollando desde el territorio.

“Haber logrado más de 35 millones en ventas no solo representa un éxito comercial, es un reconocimiento al trabajo de nuestros artesanos, campesinos, diseñadores y a todo ese talento que hay en Bolívar”, afirmó Fara Alíes, gerente de Marca Bolívar.

La Gobernación de Bolívar, a través de Marca Bolívar, impulsa la presencia del departamento en ferias y escenarios nacionales e internacionales. Este año ha tenido la oportunidad de participar en espacios estratégicos en Cartagena, Barranquilla, Bogotá y Estados Unidos, consolidando su apuesta por el desarrollo económico territorial.