Lluvias dejan la primera víctima fatal en Ibagué

Ibagué

Las lluvias de los últimos días han dejado en Ibagué inundaciones, caída de árboles y deslizamientos de tierra en la zona urbana y rural, emergencias que han sido atendidas por parte de funcionarios de las Secretaría de Medio Ambiente y Gestión del Riesgo, a la vez por parte de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

Caracol Radio conoció que debido a las fuertes lluvias de la noche del domingo 23 de noviembre se registró la primera víctima fatal por un deslizamiento de tierra que se presentó en el barrio San Isidro, aunque esta persona alcanzó a ser trasladado al hospital Federico Lleras Acosta llegó sin signos vitales.

“Lastimosamente hubo una situación bastante compleja en el barrio San Isidro donde una alud de tierra cae sobre una casa de segundo piso dejando afectada a una persona que fue trasladada al Hospital Federico Lleras Acosta en donde pierde la vida”, dijo Harold Wilches, secretario de Medio Ambiente y Gestión del Riesgo del municipio.

Por otra parte, el sector del barrio La Unión y en el Granada, ubicados el sur de Ibagué, se registraron inundaciones y deslizamiento de tierras “En el Cañón del Combeima en la zona de Berlín y nuevamente quedó incomunicado Villa Restrepo con Juntas”.

En la zona rural se atienden múltiples emergencias

Según Cristian David Ávila, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural de Ibagué, se atendieron emergencias en el Cañón del Combeima y en el sector de los Túneles en donde un derrumbe afectó la vía hacia el sector de las veredas San Simón y Tapias.

“Nos reportan en San Cristóbal bajo y alto donde estará en las próximas horas la maquinaria. También en la Pluma, la Isabella donde hay emergencias, seguiremos haciendo un monitoreo y trabajando por despejar cada una de las vías”, puntualizó.