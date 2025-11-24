Inauguraron primer Centro de Formación e Investigación Minero en el sur de Bolívar

Cartagena

El gobernador de Bolívar inauguró oficialmente el Centro de Formación e Investigación Minero de Santa Rosa del Sur, una de las obras más esperadas por el gremio minero del departamento y una respuesta directa a las necesidades históricas de los trabajadores de esta zona, quienes por años han solicitado mayor presencia y apoyo del Estado en este sector que constituye la principal fuente de economía del sur de Bolívar.

Este proyecto, construido sobre 3.500 metros cuadrados, cuenta con más de 11 aulas de formación, laboratorio especializado y biblioteca, infraestructura que permitirá fortalecer el conocimiento técnico de los jóvenes y mineros de la región. Con este avance, Bolívar tendrá por primera vez un laboratorio exclusivo para la realización de pruebas y análisis de materiales extraídos, procesos que hasta ahora debían gestionarse en otros departamentos.

El gobernador destacó que esta obra, que enfrentó inconvenientes, hoy se convierte en una realidad que transformará el futuro de cientos de familias.

“La última vez que vinimos le faltaban muchas cosas. Tuvo sus inconvenientes, pero ya hoy lo inauguramos de manera formal, y es un Centro de formación minera donde muchos de los jóvenes que se van a dedicar a esta actividad podrán salir con todo el conocimiento actual sobre temas de vital importancia para el desarrollo de la región”, puntualizó.

Un avance clave

Arana Padauí precisó que el sur de Bolívar ha sido históricamente una de las zonas más afectadas por el conflicto armado. Además, la falta de oportunidades educativas y laborales ha expuesto a muchos jóvenes a riesgos asociados a la ilegalidad.

“La puesta en marcha de este centro de formación se convierte en una herramienta estratégica para abrir caminos hacia la educación, la formalización y el trabajo digno, alejando a las nuevas generaciones de dinámicas asociadas a grupos armados y economías ilegales”, añadió

Una oportunidad histórica

Para los representantes del sector, la inauguración del centro marca un antes y un después. Julio César Estrada Osorio, representante de la Asociación Minera de la vereda La Fortuna, celebró la culminación del proyecto. “Estamos muy contentos porque la obra ha quedado muy hermosa, digna para este gremio. Esperamos ahora que, una vez esté dotada, todas las entidades que tengan que ver con este sector de la economía del país, y especialmente del sur de Bolívar, lleguen para que se hagan las formaciones, se generen empleos y nazcan más empresas”.

Compromisos institucionales

Durante la inauguración se confirmaron los siguientes compromisos:

El SENA será la entidad encargada de la dotación del centro.

Allí funcionará una oficina de la Agencia Nacional de Minería.

El Ministerio de Minas y Energía desarrollará programas de formación y capacitaciones especializadas. Al igual que el Ministerio de Medio Ambiente.