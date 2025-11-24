Ideam declaró alerta roja en ocho municipios del Tolima por el fenómeno de La Niña

Tolima

Las intensas lluvias de las últimas horas han causado estragos o emergencias invernales en buena parte del Tolima. Según informó la directora de Gestión del Riesgo del Tolima, Andrea Mayorquín, esto llevó a que el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia (Ideam) declarara alerta roja en ocho poblaciones del departamento.

Se trata de Ataco, Cunday, Dolores, Honda, Prado, Purificación, Mariquita y Villarrica, donde declararon alerta roja, especialmente por el inminente riesgo de deslizamientos.

“Nos reportan en gran parte del Tolima precipitaciones. Este fin de semana nos reportaron especialmente afectación en el sector de El Calvario de Dolores, pero en todo el departamento tenemos muchas necesidades por las afectaciones en vías”, contó Mayorquín.

La funcionaria, a su vez, indicó que ya desplazaron maquinaria a varios puntos del Tolima para atender deslizamientos que han afectado la movilidad. Uno de los puntos más críticos es la vía Chaparral – Rioblanco, donde el corredor vial terminó convertido en un lodazal por cuenta de las precipitaciones.

“Tenemos un municipio con 60 deslizamientos, entonces no podemos llegar a solucionar todas las necesidades que tienen, pero sí por lo menos que se prioricen esos puntos críticos (…) Oficialmente ya hay condiciones del fenómeno de La Niña hasta diciembre de 2025, y se espera que se atenúen gradualmente hasta febrero de 2026, con una posible transición a la neutralidad entre enero y marzo de 2026”, explicó la directora.

Finalmente, la directora advirtió que el inicio del 2026 en el Tolima estará marcado por las intensas lluvias y no por los incendios forestales, como se ha acostumbrado.