Hospital Universitario del Caribe adquirió 157 nuevos equipos biomédicos

Cartagena

El Hospital Universitario del Caribe (HUC) continúa consolidándose como un referente nacional en calidad, innovación y responsabilidad social, con una agenda de acciones que reflejan su firme compromiso por la salud de los pacientes de la región y del país. Durante las últimas semanas, la institución ha sido protagonista de importantes logros que fortalecen su misión y su liderazgo en el sector salud.

Uno de los avances más significativos fue la participación del HUC en la VI Conferencia Latinoamericana de la Red Global de Hospitales Verdes y Saludables, un espacio donde instituciones de todo el continente compartieron sus estrategias para transformar el sector salud con prácticas sostenibles, seguras y alineadas con el cuidado del planeta. Fue el único hospital público del país en ser invitado y su presencia en este importante evento reafirma su dedicación a impulsar un modelo de atención humanizado y respetuoso del medio ambiente.

A este logro se suma un reconocimiento otorgado por la Personería Distrital de Cartagena, que destaca la labor del hospital en la promoción de buenas prácticas institucionales y su compromiso con la transparencia y el servicio a la comunidad. “Este reconocimiento nos impulsa a seguir trabajando con disciplina y con un profundo sentido de responsabilidad pública”, expresó el gerente del HUC, Rodrigo Arzuza Jiménez.

Como parte de su apuesta por el mejoramiento continuo, el hospital también anunció la reciente adquisición de 157 nuevos equipos biomédicos que han fortalecido la atención especializada y contribuyeron a la ampliación de su capacidad diagnóstica y terapéutica. Esta inversión se traduce en un servicio más oportuno, eficiente y seguro para miles de pacientes que acuden al HUC desde diferentes municipios de la región Caribe y otros puntos del país.

En el mismo camino de fortalecimiento institucional, el HUC recibió la visita del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), con el propósito de robustecer la atención en salud de los docentes y sus familias. Este acercamiento abre nuevas oportunidades de articulación y mejora continua para garantizar un servicio digno y de calidad para el magisterio regional.

Finalmente, la institución participó activamente en el VI Congreso Internacional de Derecho Médico y Bioderecho, compartiendo experiencias y actualizaciones sobre la relación entre la medicina, la ética y la normativa jurídica, una dimensión fundamental para garantizar prácticas responsables y seguras en la atención en salud.

“El HUC está viviendo un momento de avance, transformación y reafirmación de su misión. Cada logro, cada reconocimiento y cada alianza que construimos tiene un único propósito: brindar una atención más humana, moderna y eficiente. Nuestro compromiso es y seguirá siendo la salud de nuestros pacientes”, afirmó el gerente Rodrigo Arzuza Jiménez.