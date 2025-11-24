Gobierno entrega territorios campesinos alimentarios para familias en el Cesar

La ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Martha Carvajalino y el director de la Agencia Nacional de Tierras, Juan Felipe Harman lideraron el reconocimiento del primer Territorio Campesino Agroalimentario establecido en el país.

Se trata de Nuevo Amanecer, el TECAM que abarca 6.000 hectáreas distribuidas siete veredas de los municipios de Chimichagua, Tamalameque y Pailitas, Cesar, y que beneficia a 214 familias campesinas.

“Esta tierra es de ustedes. Este es el ejemplo de que cuando el gobierno trabaja de mano de las organizaciones populares, que cuando el gobierno le tiende la mano y el campesinado le tiende la mano al gobierno, se pueden lograr grandes cosas. Necesitamos que sea este movimiento y este territorio el que defienda el decreto para lo fundamental que es la tierra para la vida y la tierra para la esperanza”, manifestó la ministra Carvajalino.

El TECAM Nuevo Amanecer fue aprobado en octubre pasado en el Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Tierras luego de la viabilidad otorgada en visita técnica, diseño del plan de vida, audiencia pública, los conceptos ambientales y étnicos, y la factibilidad jurídica.

“Entregamos un acuerdo que constituye este territorio, este es el reconocimiento de una lucha permanente y persistente de trabajo de un territorio que ustedes han hecho. (...) Los Territorios Campesinos Agroalimentarios, TECAM, constituyen la forma de organización, de movilización y de producción de un campesinado que cree en la producción limpia, que siembra los alimentos y que cree en las futuras generaciones”, señaló la jefe de la cartera agropecuaria.

En el acto de reconocimiento jurídico de Nuevo Amanecer, el director de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman, se unió al reconocimiento que desde MinAgricultura se hizo a la lucha campesina en estos tres municipios y recordó que “en Colombia nos intentaron convencer de que no existía espacio para el campesino, que hablar de Reforma Agraria era ser anticuado, pero esta es la verdadera realidad de lo que implica un reconocimiento político de territorios campesinos (...) queremos seguirle cumpliendo al campesinado, pero queremos que el campesinado siga firme”.

Por su parte, Ediver Suárez, del comité promotor del TECAM Nuevo Amanecer, exaltó este proceso.

“Es la segunda vez que la vida nos ha dado la posibilidad de tenerla en el departamento y, sobre todo, en las fincas recuperadas por el Movimiento de Trabajadores Campesinos y Comunidades del Cesar. Eso es un detalle que jamás vamos a olvidar. Su lucha está impregnada también con la de nosotros. Esta fue una tierra donde se producía muerte, donde se producía miedo, y la valentía del campesinado, no teniendo más que perder que la vida, decidieron venirse a recuperarla para usarla en una cosa que sabe hacer el campesinado y es organizarse, producir alimentos y defender esta tierra, eso es lo que ha hecho el campesinado”, señaló.