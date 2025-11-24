Gobernación le entregó equipos de alta tecnología a la Fiscalía Seccional Tolima

Tolima

La Gobernación le hizo entrega oficial a directivos de la Fiscalía General de la Nación, Seccional Tolima, de una serie de modernos equipos para fortalecer los procesos de investigación criminal en el departamento.

Los paquetes tecnológicos de última generación están compuestos por drones, escáneres láser 3D, receptores GNSS (Sistema Global de Navegación por Satélite) para levantamientos topográficos, estaciones de trabajo de alto rendimiento y software forense especializado equipado con todos los componentes tecnológicos.

De acuerdo con el organismo, estos equipos serán útiles para investigar delitos como homicidios en todas sus modalidades, organizaciones delincuenciales, delitos contra la Administración Pública, delitos sexuales, microtráfico y narcotráfico, delitos contra el medio ambiente y delitos que afectan el patrimonio económico, entre otros.

“El Tolima tiene ahora una tecnología que ninguna otra seccional tiene. La integración de drones, escáneres láser, GNSS y software forense optimiza la fijación de lugares de los hechos, proporcionando documentación detallada, mayor eficiencia operativa y reducción de riesgos en escenarios complejos”, revela un documento de la Fiscalía General de la Nación.

El costo de los equipos, financiados en su totalidad por la Gobernación del Tolima, ascendió a $962.725.850.

“De esta manera ratificamos que es con tecnología, con innovación y con el compromiso de las entidades estatales que logramos garantizar la seguridad en nuestro territorio”, afirmó la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz.