Gatorade impulsa el deporte femenino: Nueva alianza con piloto de F1 ACADEMY, Lisa Bill; este es su perfil

La reconocida marca de bebidas deportivas, Gatorade, realizó un anuncio importante para el deporte femenino. Con el fin de impulsar y apoyar el automovilismo, patrocinará a Lisa Billard, una de las mujeres que ha dejado marca en Colombia con este deporte.

Dentro del programa “Fuel Tomorrow” se encuentra esta alianza que amplia la presencia femenina en estos ámbitos deportivos. Conozca acá más detalles.

¿Quién es Lisa Billard? Trayectoria deportiva, perfil y más

Desde los 16 años, la deportista, Lisa Billard, ha demostrado su interés en el automovilismo. Se coronó “Campeona Femenina en el Campeonato Francés de F4 2025 en Le Mans", junto con otros logros como ser la primera mujer en ganar una carrera en el Campeonato Francés Junior de Karting, obteniendo a su vez un cupo para la ronda de la temporada F1 Academy en Singapur.

“Un monoplaza lleva tu cuerpo al límite. Puedes perder hasta 4 kg de líquidos, quemar grandes cantidades de calorías y competir en temperaturas extremadamente altas. Por eso, trabajar con una marca como Gatorade y el GSSI para entender mi hidratación y recuperación no podría ser más importante. Estoy muy emocionada por afrontar mi primera temporada de F1 ACADEMY en 2026, con el apoyo de Gatorade a mi lado.” afirma Billard.

Gatorade apoyará a Lisa Billard

Dentro de sus objetivos con esta nueva alianza, esta en apoyar a Lisa Billard con temas como pruebas de sudor de nivel élite, planes personalizados de hidratación y nutrición, y protocolos de recuperación. Además, para el año 2026, asistirá en en el laboratorio GSSI en el campus de IMG Academy con un periodo de tiempo de tres días, dando inicio a su trayectoria en la F1 ACADEMY.

Ante esta alianza Gatorade analizó que más del 58% de las mujeres reconoce necesidades fisiológicas particulares, donde solo el 38% cree que las atletas reciben la misma atención e incluso apenas el 28% de las jóvenes de 14 a 25 años están seguras de cómo alimentar su cuerpo para obtener un mejor rendimiento.

“Estamos marcando un precedente en el apoyo a jóvenes atletas femeninas y demostrando que, cuando las deportistas reciben los recursos adecuados en el momento correcto, todo cambia. Esta alianza ejemplifica la filosofía: ‘Is It In You?’ de Gatorade: impulsar el rendimiento aprovechando nuestro conocimiento y entendimiento de la ciencia de la hidratación. Al asegurar que Lisa tenga acceso a recursos respaldados por ciencia y soporte personalizado en este momento crucial de su carrera, la estamos empoderando para alcanzar su potencial e inspirar a la próxima generación” manifestó Erick Scheel, Presidente PepsiCo Bebidas Latinoamérica.