Llega a Colombia la bebida ideal para la post rumba: Gatorade apunta a un nuevo ‘target’

Gatorade y Pepsi apuntan a un nuevo 'target': Llega a Colombia la bebida ideal para la postrumba

Gatorade trae a Colombia Gatorlit Recover, una nueva bebida que está diseñada y enfocada para todos aquellos que quieren disfrutar de la vida al máximo, manteniendo su energía y bienestar. En medio de su lanzamiento, se resaltó su fórmula de rápida absorción, cuyo principal objetivo es hidratarse durante y después de la fiesta, además de recuperar energías luego de jornadas exigentes y días de calor intensos.

Hidratación que va más allá del deporte

Con más de 50 años de investigación en la ciencia de la hidratación, Gatorade añade un nuevo producto a su portafolio, la intención es responder a las nuevas necesidades de consumo, principalmente, enfocándose en los momentos de la vida cotidiana que van más allá del deporte, como lo pueden ser festivales, noches de fiesta, viajes, jornadas intensas, entre otras.

Una fórmula respaldada por la ciencia

El producto combina 5 electrolitos esenciales —sodio, potasio, calcio, magnesio y cloruro— con una baja concentración de carbohidratos que facilita la absorción rápida de líquidos. Esto permite que el cuerpo se recupere en menos tiempo, ofreciendo un efecto rehidratante inmediato.

¿El momento ideal? Tras una noche de fiesta

Un estudio de Mega Research (enero 2025) reveló que en Colombia la hidratación no se limita al deporte:

En el 67% de los casos , los consumidores buscan bebidas hidratantes para momentos no deportivos, como la fiesta, la posfiesta o el estudio.

, los consumidores buscan bebidas hidratantes para momentos no deportivos, como la fiesta, la posfiesta o el estudio. 9 de cada 10 colombianos compran estas bebidas para consumo personal, lo que refleja su importancia en la vida diaria.

De acuerdo a esta tendencia, el nuevo producto de Gatorade apunta a ser el complemento ideal en estos momentos, lo que permitirá mantenerse activo sin la necesidad de descuidar el bienestar personal.

Gracias a sus diversas presentaciones, Gatorlit Recover responde a los gustos de Gen Z y Millennials, con tres sabores irresistibles: Moras, Uva y Fresa-Kiwi. Su practicidad lo convierte en un producto perfecto para quienes buscan disfrutar de la vida con energía y estilo.

Voces de la industria

“Queremos estar en esos momentos reales de la vida de los colombianos: desde el festival y la fiesta, hasta la posfiesta y las actividades cotidianas. Siempre ofreciendo una solución práctica y segura respaldada por la ciencia de Gatorade”, afirmó Ecatherine Ferrer, Directora de Mercadeo para Latinoamérica Bebidas Central.

Por su parte, Santiago Murray, General Manager PepsiCo LAB Central, destacó: “El mercado colombiano es clave. Con Gatorlit Recover buscamos acompañar a los consumidores en distintas ocasiones, siempre con una propuesta científica y accesible”.