Así funciona la alianza entre LifeMiles y Autogermana: beneficios, millas y modelos participantes

LifeMiles y Autogermana presentaron una alianza estratégica destinada a fortalecer la propuesta de valor para sus clientes, integrando los beneficios del programa de lealtad de Avianca con la experiencia de adquirir vehículos de marcas premium como BMW, MINI y BMW Motorrad. La colaboración busca ofrecer recompensas alineadas con el estilo de vida de los socios, generando beneficios tangibles desde la compra.

Según las compañías, esta alianza tiene un enfoque doble: recompensar la fidelidad de los clientes y crear experiencias únicas para quienes adquieran vehículos de las referencias seleccionadas. Como parte del acuerdo, los compradores podrán recibir entre 40.000 y 100.000 millas LifeMiles, dependiendo del modelo adquirido, ampliando así su acceso a viajes, experiencias exclusivas y redenciones de alto valor.

Una alianza que refuerza la red de beneficios de LifeMiles

Este convenio se suma a la estrategia de expansión de LifeMiles, que en lo corrido del año ha establecido más de 10 nuevas alianzas, consolidando una red de más de 200 marcas aliadas en diferentes categorías.Para Jaime Manso, vicepresidente senior de Loyalty & LifeMiles, la clave está en conectar los beneficios con el estilo de vida de los socios:

“En LifeMiles creemos que la fidelidad se construye cuando los beneficios se vinculan con el estilo de vida de nuestros socios. Esta alianza es una pieza clave de nuestra visión de entregar recompensas de alto valor. Autogermana se une a más de 200 marcas aliadas y proyecta desarrollar experiencias únicas y exclusivas para nuestros clientes”, afirmó.

La implementación del programa se realizará en todas las vitrinas y concesionarios autorizados de Autogermana a nivel nacional. Las millas otorgadas estarán directamente ligadas al modelo adquirido y podrán ser redimidas durante un período de hasta un año.

Autogermana: más valor para quienes compran vehículos premium

Desde Autogermana, el acuerdo se percibe como una manera de elevar la experiencia del cliente y reforzar su propuesta de valor en un segmento altamente competitivo.Daniel Galindo, gerente de BMW y MINI Colombia, destacó que adquirir un vehículo está estrechamente relacionado con los proyectos de vida de cada cliente:

“Para Autogermana, esta alianza representa una forma de elevar lo que brindamos a nuestros clientes. Sabemos que adquirir un vehículo se conecta con momentos y experiencias; por eso, junto a LifeMiles, queremos que esta compra también abra oportunidades para viajar y disfrutar. Este beneficio complementa nuestra oferta de servicio premium y refuerza nuestro compromiso con una experiencia integral y diferenciada”.

Beneficios alineados al estilo de vida premium de los clientes

Con esta alianza, LifeMiles y Autogermana consolidan una propuesta que integra movilidad, fidelización y experiencias, ofreciendo una ventaja competitiva para quienes buscan un vehículo premium y desean complementar su compra con beneficios adicionales.Además, permite fortalecer la relación con los compradores a través de incentivos que trascienden el proceso comercial y se conectan con su estilo de vida, especialmente en viajes, ocio y experiencias exclusivas.