En Neiva, 1.524 mujeres han sido víctimas de violencia basada en género en 2025

Neiva

Según el perfil epidemiológico, hasta octubre de 2025 se han reportado 1.524 casos de violencia basada en género en Neiva. La mayoría de estos casos corresponden a agresiones físicas, pues las víctimas acuden al sector salud tras ser golpeadas. Las agresiones sexuales y psicológicas también son frecuentes, evidenciando la diversidad de formas en que se vulneran los derechos de las mujeres.

Clara Eugenia Peña, secretaria de la Mujer, indicó que la administración municipal trabaja en campañas de sensibilización para desnaturalizar la violencia. “estamos desarrollando estrategias como Centros Comerciales Libres de Violencia y actividades de concienciación para empoderar a las mujeres y a la comunidad”, explicó la funcionaria, resaltando la importancia de involucrar a todos los sectores.

El Observatorio de Género y Violencia, que se implementará en diciembre, permitirá consolidar cifras del sector salud, justicia y otras instituciones, unificando la información para tomar decisiones más precisas. “el objetivo es que los medios y la ciudadanía se unan para visibilizar y prevenir la violencia de género, que afecta a toda la sociedad”, detallo la secretaria.

Además, la Secretaría enfatiza que las víctimas pueden acudir al sector salud, a comisarías de familia o a la Casa Empoderadora ubicada en el Parque de los Niños en Neiva, donde reciben acompañamiento jurídico, psicológico y social.