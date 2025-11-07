Centrales obreras proponen aumento del salario mínimo hasta del 36% para 2026

Boyacá

Mientras el Gobierno Nacional, los gremios económicos y las centrales obreras se preparan para la negociación del salario mínimo de 2026, el debate sobre los ingresos de los trabajadores ya empieza a mirar hacia 2026. La propuesta del ministro del Interior, Armando Benedetti, de establecer un salario mínimo de $1.800.000 para ese año ha generado expectativa y abrió el camino a nuevas discusiones sobre el costo de vida y la capacidad de las empresas para asumir incrementos sostenidos.

En medio de este panorama, William Ruiz, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) en Boyacá, anunció que la organización sindical presentará una propuesta de incremento del 31% al 36% para el salario mínimo de 2025. “Nos sorprende que el Gobierno quiera ajustar el salario a la realidad del costo de vida de los colombianos. Si el incremento fuera del 26%, el salario quedaría en cerca de un millón ochocientos mil pesos, más el subsidio de transporte, que estaría entre 120 y 125 mil pesos”, explicó el dirigente.

Ruiz señaló que aún no se ha presentado una cifra oficial ante el Gobierno Nacional, pero adelantó que el objetivo es que el ajuste salarial compense la pérdida del poder adquisitivo acumulada durante los últimos años. “Nuestra propuesta busca garantizar que los trabajadores puedan mantener su nivel de vida frente al aumento del costo de la canasta familiar. Sin embargo, si la negociación lo exige, estaríamos dispuestos a revisar la cifra a un rango entre el 22% y el 24%”, agregó.

Las negociaciones del salario mínimo se realizarán bajo el esquema tripartito, que incluye al Gobierno, los empresarios y los representantes de los trabajadores. Según Ruiz, el proceso comenzará el 15 de noviembre, y si antes del 20 de diciembre no se alcanza un acuerdo, el Gobierno Nacional fijará el aumento por decreto. “Esperamos que este año el diálogo avance con responsabilidad y respeto por la realidad social y económica del país”, afirmó.

El presidente de la CUT en Boyacá destacó que la propuesta sindical se sustenta en indicadores de productividad, inflación y crecimiento económico. “Colombia ha mantenido un crecimiento cercano al 2.7%, superior al de economías más grandes, pero los salarios no han crecido al mismo ritmo. Por eso insistimos en un incremento justo, que beneficie a más de tres millones de colombianos que hoy ganan el salario mínimo”, indicó.

Ruiz también recordó que durante los últimos tres años el salario mínimo ha tenido un incremento acumulado del 37%, lo que, según él, ha permitido mejorar parcialmente la capacidad de compra de los trabajadores. “Estos aumentos han sido importantes, pero todavía insuficientes para cubrir las necesidades básicas de las familias. La meta debe ser un salario digno, que refleje la verdadera situación económica de los hogares colombianos”, subrayó.

Finalmente, el dirigente reiteró la disposición de la CUT para dialogar con todos los sectores. “Estamos abiertos a conversar con el Gobierno y los empresarios, porque entendemos que sin los trabajadores no hay riqueza. Somos nosotros quienes impulsamos la economía y generamos el valor que mueve a las empresas. Esperamos que este proceso logre un acuerdo justo y sostenible para todos”, concluyó.