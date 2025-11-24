Emergencias por fuertes lluvias continúan afectando vías y municipios del Huila

Neiva

Las intensas lluvias de los últimos días mantienen en alerta a varios municipios del sur del Huila, donde se siguen reportando emergencias por deslizamientos y afectaciones en vías terciarias y principales. En Palestina, un derrumbe de gran magnitud comprometió la banca vial del sector Samaria, impidiendo la movilidad entre la zona y Hospitalito.

En Acevedo también se registraron deslizamientos en los sectores de San Isidro, Villa de Acevedo, donde parte de la vía departamental sufrió pérdida de banca. Los equipos técnicos realizan inspecciones para definir los trabajos urgentes. Asimismo, en Pitalito se presentó un deslizamiento en la vereda Charco del Oso, afectando la ruta 45 con un cierre parcial.

Según Orlando Garzón de la oficina de gestión de riesgos, comento que “otra situación de riesgo se presentó en La Plata, en el centro poblado Monserrate, donde una vía terciaria resultó afectada y ya fue atendida con maquinaria del municipio. De igual manera, en Pitalito se reportó la inundación de un centro educativo en la vereda Charco del Oso debido al colapso del sistema de alcantarillado pluvial”.

Durante esta segunda temporada de lluvias del 2025, se han consolidado 60 emergencias en 23 municipios del departamento, siendo los deslizamientos el evento más recurrente con 29 reportes. También se registran vendavales, inundaciones y caída de árboles, dejando un saldo de 36 familias afectadas, una persona fallecida y dos heridas. Hasta el momento, se cuentan 132 viviendas urbanas y rurales afectadas y 40 vías comprometidas, además de un puente averiado. Los municipios con más situaciones reportadas son Pitalito, Teruel, Palermo, La Plata y Campoalegre.