Accidente en vía Rionegro a Bucaramanga deja dos personas muertas: víctimas ya fueron identificadas

Las autoridades confirmaron la identidad de las dos personas que perdieron la vida en accidente de tránsito registrado en la vía que conduce de Rionegro a Bucaramanga, en el km 14+100. Las víctimas fueron identificadas como Nini Joanna Díaz Álvarez y Moisés Rodríguez Herrera, quienes fallecieron en el lugar de los hechos.

De acuerdo con las primeras versiones, en el siniestro estuvieron involucrados una motocicleta y un vehículo de servicio público. El choque ocurrió a pocos metros de la entrada al municipio de Rionegro, sector de la curva de ‘árbol solo’ generando una rápida respuesta de los organismos de emergencia.

“Lamentablemente, las dos personas que viajaban en la motocicleta fallecieron en el lugar de los hechos. Testigos afirmaron que la mujer alcanzó a gritar al ver el vehículo aproximarse en plena curva, sin que pudieran evitar la tragedia", compartieron testigos de los hechos a través de diferentes videos difundidos en redes sociales.

Las autoridades de tránsito adelantan las investigaciones para establecer las causas exactas del accidente. Se espera que en las próximas horas se entreguen más detalles sobre lo acontecido.

Sobre los vehículos implicados y las causas del siniestro vial las autoridades policiales confirmaron: “motocicleta en placa PYK 81G en la cual se movilizaban 2 personas quienes fallecen en el lugar y un vehículo tipo buseta de placa XVO621. La hipótesis es materia de investigación, sin embargo, es posible que la causa sea por factores humanos″.