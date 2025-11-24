El Pulso del Fútbol, 24 de noviembre de 2025

Play/Pause Mostrar Opciones Escándalo en el FPC, ¿fue o no autogol de América? 41:30 Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles América de Cali vs. Junior. Foto: José Luis Guzmán/El País

En este programa de El Pulso del Fútbol Steven Arce y José Alberto Ortiz hablaron sobre el show previo al partido entre Medellín y Nacional. José dijo: “En Cali hubo multa por la hinchada y sus bengalas de humo, yo creo que debería pasar lo mismo con lo visto en el clásico paisa”. Sobre el tema Steven agregó: “Ese humo afecta a los jugadores, porque ellos tienen que correr y hacer esfuerzo físico, entonces ese humo los puede afectar”.

No olvide escuchar el audio del programa.

YouTube.