El Pulso del Fútbol, 24 de noviembre de 2025
El Pulso del Fútbol analiza el polémico gol del Junior contra el América.
Escándalo en el FPC, ¿fue o no autogol de América?
41:30
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
América de Cali vs. Junior. Foto: José Luis Guzmán/El País
En este programa de El Pulso del Fútbol Steven Arce y José Alberto Ortiz hablaron sobre el show previo al partido entre Medellín y Nacional. José dijo: “En Cali hubo multa por la hinchada y sus bengalas de humo, yo creo que debería pasar lo mismo con lo visto en el clásico paisa”. Sobre el tema Steven agregó: “Ese humo afecta a los jugadores, porque ellos tienen que correr y hacer esfuerzo físico, entonces ese humo los puede afectar”.
No olvide escuchar el audio del programa.
YouTube.