El Pulso del FútbolEl Pulso del Fútbol

Programas

El Pulso del Fútbol, 24 de noviembre de 2025

El Pulso del Fútbol analiza el polémico gol del Junior contra el América.

América de Cali vs. Junior. Foto: José Luis Guzmán/El País

América de Cali vs. Junior. Foto: José Luis Guzmán/El País

Juan Cedeño

Escándalo en el FPC, ¿fue o no autogol de América?

Escándalo en el FPC, ¿fue o no autogol de América?

41:30

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

América de Cali vs. Junior. Foto: José Luis Guzmán/El País

En este programa de El Pulso del Fútbol Steven Arce y José Alberto Ortiz hablaron sobre el show previo al partido entre Medellín y Nacional. José dijo: “En Cali hubo multa por la hinchada y sus bengalas de humo, yo creo que debería pasar lo mismo con lo visto en el clásico paisa”. Sobre el tema Steven agregó: “Ese humo afecta a los jugadores, porque ellos tienen que correr y hacer esfuerzo físico, entonces ese humo los puede afectar”.

No olvide escuchar el audio del programa.

YouTube.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad