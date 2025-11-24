Denuncian cobros extorsivos por parte de caciques dentro de la cárcel Modelo de Bucaramanga

Bucaramanga

Ante los entes de control, Hernando Mantilla, defensor y vocero de los derechos carcelarios en Santander, denunciará una grave situación que ha salido a la luz, tras conocerse la muerte de Cristian Mauricio Basto Viáfara.

Este fin de semana, las autoridades carcelarias, confirmaron que el interno murió tras caerse del quinto piso del pabellón 2 de la cárcel modelo de Bucaramanga, razón por la que las autoridades ya adelantan diligencias judiciales y de inspección técnica para esclarecer las circunstancias en las que se produjo la caída y establecer si se trató de un accidente, un acto voluntario o si hubo intervención de terceros.

La muerte del recluso de la cárcel modelo de Bucaramanga habría destapado una grave problemática de abusos y extorsiones dentro de los pabellones de la penal por parte de los llamados “caciques”.

Lea también: Acueducto de Bucaramanga aclara cómo avanza el cambio de medidores y responde a inquietudes de los

“Por una deuda que tenía con el tal cacique, según él que le cobraba doscientos mil pesos semanales, no sé por qué, porque se sabe que los caciques allá tienen la venta de todo, venden hasta, como decía ahí mismo la queja, hasta un vaso de agua”. Señaló, Mantilla.

El vocero de la población carcelaria dice que el recluso tenía una deuda de tres semanas, por lo que se presume que la deuda equivalía a $600 mil y ante la presión, habría decidido quitarse la vida, pese a que para el mes de enero se tenía prevista su puesta en libertad.

“Tenía la orden ya del juez para que el 19 de enero del año entrante, habiendo cumplido totalmente su pena, que saliera totalmente libre, ni siquiera en libertad condicional, en libertad total”. Señaló, Mantilla.