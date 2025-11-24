Defensoría facilita inclusión de familias indígenas del Tolima en el Registro Único de Víctimas

JUDICIAL

La Defensoría del Pueblo cerró un ciclo de acompañamiento comunitario en el municipio de Coyaima, Tolima, que permitió a más de 100 familias indígenas del Resguardo Chenche Socorro Los Guayabos avanzar en el proceso de reparación integral. El logro se concretó con la formalización de solicitudes individuales de inclusión en el Registro Único de Víctimas (RUV), herramienta clave para acceder a la indemnización y asistencia estatal.

La actividad se desarrolló entre el 18 y el 21 de noviembre y estuvo liderada por la Regional Tolima, con el respaldo de equipos provenientes de Huila, Quindío y Bogotá. Este despliegue interregional buscó garantizar una atención ágil y oportuna frente a la alta demanda de la comunidad, descentralizando los servicios de la Defensoría y eliminando las barreras geográficas y administrativas que suelen enfrentar las poblaciones étnicas en su acceso a la justicia.

El acompañamiento incluyó jornadas de orientación y asesoría especializada, diseñadas para que las familias pudieran documentar y tramitar sus declaraciones como víctimas del conflicto armado. Se trató de la segunda intervención de la Defensoría en este territorio, enfocada en consolidar un proceso que no solo abre la puerta a la reparación económica, sino que también fortalece la verdad y la dignificación de los pueblos indígenas del departamento.

La Defensoría destacó que “garantizar que la oferta institucional llegue a los territorios más apartados es un paso fundamental para la restitución de derechos”. En este caso, la presencia articulada de funcionarios y funcionarias de distintas regionales permitió superar las limitaciones de acceso y responder de manera integral a las necesidades de la comunidad.

Con este cierre de ciclo, la Defensoría del Pueblo reafirma su compromiso de acompañar a las comunidades étnicas en la búsqueda de justicia y reparación. El proceso en Coyaima demuestra cómo la coordinación interregional puede traducirse en resultados concretos para las víctimas, quienes encuentran en el RUV el primer paso hacia la asistencia estatal y la reconstrucción de sus proyectos de vida.