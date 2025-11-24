Colombia y Venezuela luchan cabeza a cabeza en Juegos Bolivarianos: así está la tabla de medallería / Juegos Bolivarianos / Ricardo Cuba

¡Comenzaron los Juegos Bolivarianos 2025! La primera jornada dejó a Venezuela y Colombia como los mejores países del certamen, al sobrepasar la línea de 10 preseas doradas. Todo esto en pruebas como la maratón, natación, levantamiento de pesas, hockey y lucha grecorromana, entre otras.

Así fue el primer día de competencias en los Juegos Bolivarianos

Venezuela se alzó con nada menos que 15 oros; siete en levantamiento de pesas, cuatro en lucha y cuatro en natación, 7 platas; en natación, lucha grecorromana y levantamiento de pesas y 6 bronces; en tiro deportivo, levantamiento de pesas y natación.

En cuanto a la delegación colombiana, cosechó 28 medallas, de las cuales nueve son oros, que ha conseguido en natación, levantamiento de pesas, MTB Motocross Country y lucha grecorromana. Además, se ha alzado con 16 platas, en levantamiento de pesas, lucha grecorromana, MTB Motocross Country, natación y tiro deportivo.

Perú sumó 20 metales, cuatro oros; en la maratón, levantamiento de pesas, tiro deportivo, natación, cuatro platas; natación, tiro con arco y maratón, y 12 bronces; en lucha grecoromana, levantamiento de pesas, natación, MTB Motocross Country, tiro deportivo y maratón femenina.

Ecuador obtuvo 14 medallas y le siguió Chile con 10, Guatemala (6), República Dominicana (4), El Salvador (3) y Paraguay (1).

Así va el segundo día de competencias en los Juegos Bolivarianos

Colombia ha sumado 5 nuevas medallas en estos Juegos, dos de ellas oros, pero aun así no ha logrado superar al grupo venezolano.

Entre las disciplinas del día, destaca el tiro con arco, el tiro deportivo, natación, BMX Freestyle, lucha y levantamiento de pesas.

Tabla de medallería en Juegos Bolivarianos

Pos. País Oro Plata Bronce Total 1. Venezuela 15 7 6 28 2. Colombia 11 17 5 33 3. Perú 4 4 13 21 4. Ecuador 3 5 6 14 5. Chile 3 4 4 11 6. Guatemala 3 1 2 6 7. Rep. Dominicana 1 2 1 4 8. El Salvador 0 0 3 3 9. Paraguay 0 0 1 1

