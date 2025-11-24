Capturados dos presuntos responsables de vender drogas sintéticas en zonas turísticas de Cartagena

Cartagena

La Policía Nacional en Cartagena lidera una ofensiva contra el tráfico local de sustancias estupefacientes, donde se logra la captura de dos presuntos distribuidores de estupefacientes en el norte de la ciudad.

Las patrullas de vigilancia, mientras adelantaban actividades de control en el barrio Santa Rita, fueron abordadas por ciudadanos que reportaron comportamientos inusuales al interior de un apartamento en un edificio.

Atendiendo a la información aportada, los uniformados se desplazaron hasta la calle 48 del barrio Torices y, al tocar la puerta, fueron recibidos por un ciudadano que, al notar la presencia policial, adoptó una actitud nerviosa y huyó hacia el interior del inmueble. Al ingresar para verificar la situación, los policías observaron sobre un comedor diversos elementos presuntamente utilizados para la fabricación y dosificación de sustancia sintética tipo Tusi.

En el sitio fueron hallados aproximadamente 200 gramos de la sustancia, 200 papeletas listas para distribución, una gramera, una pipa, un mortero, un colador y otros elementos empleados para su preparación.

Ante estos hechos, los uniformados procedieron a la captura de “El Juan”, de 18 años, y “María”, de 19 años, naturales del departamento de Santander, quienes fueron dejados a disposición de la autoridad competente.

Al parecer, estas personas eran las encargadas de la distribución de los alucinógenos en este sector de la ciudad. Ambos capturados presentan anotaciones judiciales como indiciados por los delitos de tráfico de estupefacientes, hurto y violencia contra servidor.

Con esta incautación se evita la comercialización de más de 200 dosis de sustancias estupefacientes.

La droga decomisada y los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, a la espera de las audiencias preliminares para resolver su situación jurídica.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, destacó que en lo corrido del año se han capturado 2.450 personas por tráfico de estupefacientes y se han incautado más de 590 kilos de alucinógenos, entre marihuana, base de coca, cocaína y droga sintética.