Muere motociclista en accidente de tránsito en la vía La Dorada- Honda

Manizales

Conductor de motocicleta falleció en medio de un accidente de tránsito en la vía La Dorada - Honda, sector las camelias.Se presentó un lamentable accidente de tránsito en la vía que de La Dorada conduce hacia el municipio de Honda, Tolima, más exactamente a la altura del sector conocido como las camelias, allí un motociclista perdió la vida en un trágico accidente luego de que se estrellara contra un vehículo de carga mediana tipo turbo.

El hombre fue identificado como Alexander Ramos Santiago, oriundo de la zona costera de nuestro país, y quien era cabo primero del glorioso ejército colombiano, en el batallón de Honda, Tolima.

Al lugar llegaron las autoridades y personal de la concesionaria Alto Magdalena para realizar la inspección y posterior levantamiento del cuerpo.