Autoridades reportaron una riña que dejó una persona lesiona en Anserma, Caldas

Manizales

Riña entre dos hombres dejó una persona herida en la avenida Libertador de Anserma, donde pasada la noche de este pasado sábado, las autoridades recibieron el reporte de una gran alteración del orden público en ese sector de esa localidad

Según testigos, los involucrados, en medio de la ingesta de licor, entraron en una discusión; uno de ellos portaba un machete y el otro, al intentar defenderse, partió una botella con la cual le ocasionó dos heridas en la espalda a la otra persona.

La víctima fue atendida inicialmente por el Cuerpo de Bomberos y trasladada al hospital San Vicente de Paúl, desde donde tuvo que ser remitida a otro centro asistencial.

“Bomberos llega al sitio, hace una valoración de la persona y ya hace control de hemorragias y se remite después de la herida a la sala de urgencias del Hospital San Vicente de Paul de Anserma”, dijo David Espinal, comandante E de Bomberos de Anserma

Sobre el otro hombre agresor , las autoridades informaron que ya se encuentra identificado.