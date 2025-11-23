Tolima, el departamento con más proyectos de energía solar en Colombia

Tolima

A través de sus redes sociales, el presidente Gustavo Petro reveló que el país cuenta con 82 proyectos de energía solar entregados o próximos a entrar en funcionamiento.

“Demostramos que la energía solar y el agua deben ser las principales fuentes de generación de energía eléctrica para una matriz totalmente descarbonizada”, escribió el mandatario.

Colombia pa'lante https://t.co/uLHrAe2eho — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 17, 2025

En el ranking publicado, el Tolima aparece como el departamento con mayor número de proyectos solares, con 14 en total. Le siguen Córdoba con 13 y Atlántico con 10.

Para Óscar Hernández, director ejecutivo de la Asociación de Municipios del Centro del Tolima (Asocentro), la luminosidad de los municipios de esta zona ha permitido que el departamento se convierta en líder en proyectos de energía solar. Se trata de poblaciones como Ibagué, Piedras, Alvarado, Venadillo, El Espinal, entre otras.

“Los municipios del centro del Tolima tienen una importante luminosidad, y desde entidades nacionales e internacionales se están promoviendo proyectos solares bastante interesantes”, señaló Hernández.

El más reciente es el Parque Solar Shangri-La, puesto en funcionamiento por la compañía internacional Atlas Renewable Energy en zona rural de Ibagué, con capacidad instalada para abastecer a más de 200.000 hogares colombianos.

“Estos proyectos traen una variedad de beneficios para la región. La instalación es intensiva en mano de obra al inicio; garantizan energías limpias y sostenibles; y, además, atraen inversión, ya que estas compañías pagan impuestos”, explicó el directivo.

Finalmente, Hernández destacó las condiciones de orden público del Tolima, que ofrecen mayor seguridad y confianza para las inversiones en comparación con otras regiones del país.