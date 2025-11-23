Qué significa que una suculenta florezca ¿se deben eliminar las flores?: Experto explica qué hacer

Las suculentas se han convertido para la gente en una elección popular para la decoración de oficinas y hogares, principalmente por su capacidad de almacenar agua y los pocos cuidados que debe tener. De acuerdo con especialistas en jardinería, como los citados por la plataforma digital Verdecora, existen tres requisitos fundamentales que la mayoría de estas plantas comparten para garantizar su supervivencia.

Acá le contamos todo lo que debe saber sobre esta planta y los respectivos pasos que puede hacer para que crezca.

¿Cómo cuidar una planta suculenta?

Estos son algunos factores sobre el cuidado de la planta suculenta:

Las suculentas demandan poca agua y abundante luz .

. El drenaje es crucial. Los expertos señalan que, dada la simplicidad y resistencia de estas plantas, el sustrato debe ser igualmente ligero.

es crucial. Los expertos señalan que, dada la simplicidad y resistencia de estas plantas, el sustrato debe ser También se recomienda mezclar la tierra habitual con arena o utilizar directamente sustrato diseñado específicamente para cactus, lo que asegura el drenaje óptimo y evita el exceso de humedad.

¿Qué significa cuando la planta ‘suculenta’ florece? Esto dicen expertos

La aparición de flores en las suculentas, más allá de un simple “renacer”, conlleva diversos significados culturales y espirituales. Estos son algunos de los simbolismos que explican la floración de estas plantas: