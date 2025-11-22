“Colombia se opone”: Presidente Petro sobre declaración de COP30 que excluyó combustibles fósiles

Colombia

El presidente Gustavo Petro rechazó el acuerdo al que llegaron los países reunidos en la COP30 y que no incluyó referencia alguna al uso de los combustibles fósiles.

"Colombia se opone a una declaración de la COP30 que no diga la verdad científica al mundo", afirmó el presidente Gustavo Petro luego de que se llegara a un acuerdo en la Cumbre sin hacer referencia a los combustibles fósiles.

"No acepto que en la declaración de la COP…



Según dijo el mandatario desde su cuenta de X, no está de acuerdo con que en la declaración de esta cumbre “no se diga con claridad, como dice la ciencia, que la causa de la crisis climática son los combustibles fósiles que usa el capital”, aseguró que “si no se dice eso, todo lo demás es hipocresía”.

El presidente Petro afirmó incluso que Colombia se opone a una declaración de la COP30 que “no diga la verdad científica al mundo”.

Agregó el mandatario que solo es posible la vida en el planeta, incluida la de los seres humanos, si se deja de utilizar el petróleo, el carbón y el gas natural “como fuente de energía”, mencionó que es un hecho que ha sido determinado la ciencia, y “yo no me ciego a la ciencia”.

“Soy presidente de Colombia y dije que Colombia sería potencia mundial de la vida, y once millones y medio de seres humanos me acompañaron con su voto y ese es un mandato del pueblo colombiano que no desobedeceré”.

Hay que recordar que Colombia, España y Holanda fueron algunos de los 80 países que insistieron durante las dos semanas de negociaciones de la cumbre, en la necesidad de establecer una hoja de ruta para salir del gas, el petróleo y el carbón.